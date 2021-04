Tedesco: "Controlli ferrei sui camion di rifiuti in arrivo a Civitavecchia" - Terzo Binario News

Far rispettare in maniera ferrea le ordinanze sul traffico dei mezzi pesanti, soprattutto con il probabile arrivo di ulteriori camion con tonnellate di rifiuti diretti alla discarica di Fosso Crepacuore.

Il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, a questo scopo ha scritto a Polizia di Stato, Polstrada, Carabinieri e Guardia di Finanza chiedendo, “in considerazione dell’ulteriore volume che potrebbe generarsi a seguito dell’ordinanza regionale di autorizzazione al conferimento di rifiuti provenienti dal frusinate presso la discarica” di coadiuvare la Polizia locale nelle attività di monitoraggio e controllo, “anche al fine di prevenire possibili disagi per la viabilità cittadina e pericoli in termini di sicurezza stradale”.

Il riferimento a maggiori controlli da parte della polizia locale è non solo rivolto al divieto di transito per mezzi pesanti su via Terme di Traiano, ma anche sulla strada di servizio all’impianto: su via delle Vigne sussiste un limite di velocità a 10 km/h e il regime di senso unico alternato nel tratto più direttamente interessato negli anni passati da dissesto idrogeologico.

Spiega il Sindaco Tedesco: “Ho chiesto il sostegno delle forze dell’ordine, in ragione delle note carenze d’organico della nostra Polizia locale, che sarà presente tuttavia con una pattuglia fissa sulla strada che collega la Mediana alla discarica. Si tratta di primi provvedimenti che mettiamo in campo, in attesa di vedere quale sarà l’impatto della nuova ordinanza regionale sul traffico e sulla sicurezza, stradale ed ambientale. In tal senso non mi sento di escludere ulteriori provvedimenti nei prossimi giorni”.