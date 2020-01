Tedesco: "Civitavecchia torni capofila del territorio" - Terzo Binario News

“Questa mattina ho partecipato da neoeletto al Consiglio Nazionale dell’ANCI che si è svolto presso il Complesso monumentale Pio Sodalizio dei Piceni a Roma.

Un Consiglio Nazionale partecipato e foriero di buone relazioni, ho infatti avuto modo di interloquire con i massimi esponenti dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani a cominciare dal Presidente del Consiglio stesso, On. Enzo Bianco.

Come immaginate ho partecipato con lo spirito di riportare Civitavecchia nel suo ruolo naturale di capofila del territorio, ruolo che purtroppo aveva perso nel corso degli anni.

Il Consiglio ha affrontato tematiche importanti che riguardano i comuni, dalla Legge di Bilancio alla programmazione sugli investimenti su cui, ci saranno negli anni a venire circa 26 miliardi di euro di risorse per gli enti locali. La nostra amministrazione si farà trovare pronta a recepire finanziamenti e a partecipare a bandi con progetti e proposte adeguati”.

Ciò quanto scrive il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, sulla sua pagina Facebook.