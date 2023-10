Tedesco: "Avanti con Regione e Governo per preparare il phase out dal carbone a Civitavecchia" • Terzo Binario News

“Finalmente l’attenzione della Regione Lazio e del Governo nazionale sul delicato phase out dal carbone si è fatta concreta”.

Così il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, interviene in merito all’incontro sul futuro della centrale Enel che si è tenuto in settimana.

“L’iniziativa della vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, fa seguito a quella serie di incontri che abbiamo avuto sul territorio nelle ultime settimane, tenendo in considerazione anche quanto già avviato nel quadro della legge Battilocchio-D’Attis.

Dà quindi propulsione ad un sistema già avviato con le parti sociali nel complesso, dalle associazioni datoriali alle organizzazioni sindacali.

La convocazione di un tavolo incentrato specificamente su Civitavecchia con la presenza del sottosegretario Bergamotto, da parte di Comune e Regione, è il prossimo passo, con un incontro già calendarizzato nella sede comunale, durante il quale approfondire le tematiche già toccate con una stella polare ben definita a guidare il percorso da intraprendere: cioè, una dismissione della centrale a carbone che avvenga con la massima attenzione sia allo sviluppo di tecnologia pulita che alla salvaguardia e valorizzazione dei livelli occupazionali del territorio. Dispiace che a qualcuno sia sfuggito (evidentemente perché scarsamente informato o per propria distrazione) che a Civitavecchia ormai si ragiona come sistema e non per darsi visibilità”.