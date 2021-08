Tedesco a tutto tondo ospite di TalkCity - Terzo Binario News

Un’ora di diretta video sui social, ma soprattutto un’ora insieme ai suoi concittadini quella trascorsa questa mattina dal sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco ospite di Corrado Orfini sul canale TalkCity.it.

Tantissimi a seguire la diretta, che si moltiplicheranno per guardare il programma in podcast. I temi trattati ovviamente sono stati soprattutto quelli che hanno innescato le polemiche degli ultimi giorni.

Si è aperto con la serata del prossimo ferragosto che, probabilmente, porterà alla marina di Civitavecchia decine di migliaia di cittadini, ma anche persone dai paesi limitrofi, anche in considerazione della scelta del Sindaco di Santa Marinella di non programmare nessun festeggiamento per la serata del 15 Agosto.

“I tanto attesi fuochi artificiali, le “foche” di ferragosto – dice il Sindaco – ci saranno anche quest’anno, e sarà nostra cura controllare che tutto venga vissuto nella massima serenità conforme alle attuali normative anti-covid. Purtroppo -ammette Tedesco – certe norme, tipo il Green Pass, non sono per nostra volontà e mi sembrerebbe superfluo, oltre che inutile, che anche il Sindaco si metta a sindacare facendo ordinanze in merito. Il mio dovere, e quello della mia squadra di governo, è sì quello di tutelare la sanità ma anche cercando di far tornare ad una apparente normalità la vita quotidiana”.

Poi si è entrati nella polemica dell’assegnazione mediante bando dell’Isolotto del Pirgo, avvalorata dall’accesso agli atti della consigliera di opposizione Fabiana Attig. Il Sindaco ha sottolineato l’importanza dei consiglieri tutti di fare opera di controllo, ma ha evidenziato soprattutto lo “storico” successo di aver dato dignità ad uno dei più bei posti di Civitavecchia (la Rotonda del Pirgo) grazie soprattutto all’intervento dei privati. Il volto sorridente e soddisfatto di Ernesto Tedesco non nascondeva la grande soddisfazione di essere arrivato là dove nessuno dei suoi predecessori era riuscito.

Il grande numero delle domande postate in diretta dai telespettatori ha spostato l’attenzione su molti temi. Si è parlato, con una domanda della Consigliera Daniela Lucernoni, della legge approvata dal Consiglio Regionale contro le centrali da fonti fossili. Si è parlato delle Terme, del problema della pulizia della città, per la quale il Sindaco stesso ha chiesto di poter fare, a settembre, una diretta apposta per entrare nei dettagli; e di altri argomenti per i quali il primo cittadino ha risposto senza problemi dando un segnale di distensione per il bene non del suo operato, ha tenuto a precisare, ma per il bene della città che di tutto ha bisogno tranne che di polemiche sterili.

Per rivedere il programma: https://fb.watch/7kBaU84sox/