Teatro ragazzi, al Nuovo Sala Gassman in scena "Essere Amleto" - Terzo Binario News

Giovedì 17 e in replica venerdì 18 marzo alle ore 21 presso il Teatro Nuovo Sala Gassman, altro appuntamento della Stagione Ragazzi: “Essere Amleto”.

Amleto è un adolescente come tanti se ne vedono oggi. Alla morte del padre si chiude in camera sua, ma lo spettro del genitore gli appare chiedendo vendetta e lo spinge a iniziare una crociata personale che avrà un triste epilogo. Una rivisitazione in chiave moderna del dramma shakespeariano dove il triste principe è in realtà un semplice ragazzo dei giorni nostri, tormentato dalla difficile situazione familiare: una madre assente, un nuovo patrigno e tanti, troppi adulatori. La grande attualità di Shakespeare trasforma le vicende di Elsinore in un agghiacciante caso di cronaca nera, fatto di tradimenti, interessi politici e passione.

Adattamento di Simone Luciani. In scena Davide Cantarini (anche alla regia), Martina Crescentini, Roberta Boggi, Marta Onori, Matteo Tusculano, Filippo Granati, Mirko D’Alberto, Andrea Garramone, Matei Iftode.

Prenotazioni al 328 1224154