Teatro, "Gli Elfi di Babbo Natale" inaugurano la stagione al "Lea Padovani" di Montalto • Terzo Binario News

Giovedì 8 dicembre alle ore 18 il teatro comunale Lea Padovani di Montalto di Castro dà ufficialmente avvio alla stagione teatrale 2022/2023 con gli Elfi di Babbo Natale lo spettacolo della rassegna “A teatro con mamma e papà” dedicata alle famiglie e ai più piccoli.

Nato dalla fantasia di Sandra Bertuzzi, autrice e regista della compagnia teatrale Fantateatro, prodotto da Fantateatro – Alto Music srl, lo spettacolo immergerà i più piccoli nell’atmosfera magica del Natale: un viaggio nella poesia, nella dolcezza, ma anche tanta musica e divertimento, acrobazie e danze mozzafiato, ambientate all’interno della colorata scenografia che rappresenta la casa di Babbo Natale.

Ormai prossimi alla vigilia di Natale, le renne e il carro con i regali sono quasi pronti, manca solo Babbo Natale. Tutti gli elfi lo stanno aspettando ma lui non arriva. Cosa sarà mai successo? Babbo Natale è scomparso e nessuno sa dove sia. Saranno l’amore e la bontà a mettere tutto a posto e a regalare allo spettacolo il lieto fine.

Uno show ricco di emozione e stupore, grazie agli incredibili effetti speciali, capaci di dare l’illusione della vera magia, e alle energiche coreografie che vedono scatenarsi nella danza tutti gli elfi di Babbo Natale. La musica cantata dal vivo fa da padrona di casa e regala grandi emozioni.

Con gli Elfi di Babbo Natale, la prima delle tre rappresentazioni della rassegna – La bella e la bestia, 22 gennaio 2023, e Peter Pan e Wendy, 19 febbraio 2023 – si riaccendono le luci del Padovani per una nuova stagione teatrale che vedrà salire sul palcoscenico attori dalla consolidata bravura artistica e noti al grande pubblico.

Il cartellone, consultabile sulla pagina facebook Teatro comunale Lea Padovani e sul sito del teatro Lea Padovani, realizzato dal Comune di Montalto di Castro in collaborazione con Atcl, Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da Mic – Ministero della Cultura e Regione Lazio, vede in programma, oltre ai tre della rassegna “A teatro con mamma e papà”, sette spettacoli di prosa in abbonamento, la cui campagna si concluderà il 9 dicembre 2022.

I biglietti per lo spettacolo possono essere acquistati direttamente presso la biglietteria del teatro Lea Padovani (Via Aurelia Tarquinia, n. 58) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e anche martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30, il giorno dello spettacolo a partire da due ore prima dell’evento oppure sul sito di ticketone.