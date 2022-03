Teatro, domenica al Claudio di Tolfa si ride con una commedia ispirata a Petrolini - Terzo Binario News

“Vieni a scoprire la nuova commedia teatrale de “I Servitori dell’Arte”, in tour in giro per i teatri d’Italia che ha già fatto ridere ed emozionare allo stesso tempo centinaia di spettatori. Si torna a vivere il Teatro in sicurezza…e poi si torna a casa, con delle emozioni in più!”.

Questo l’invito che viene dalla compagnia che domenica 13 marzo sarà al teatro Claudio di Tolfa per la pomeridiana delle 17.

Si tratta di uno spettacolo intitolato “Impara l’Arte…e mettili da parte”.

Con ironia, comicità e impreviste novità, in un graffiante e divertente contesto romano, assisteremo ad una commedia scritta da “I Servitori dell’Arte” e ispirata ad un’opera dell’indimenticabile autore Ettore Petrolini, ancora oggi di grande importanza nel panorama del teatro italiano.

“I Servitori dell’Arte”, sulle scene dal 2008 con grande successo di pubblico e di critica, regalano ancora una volta un momento divertente e riflessivo, per scoprire insieme nuovi angoli inaspettati delle nostre vite quotidiane, in un inedito lavoro artigianalmente scritto, ideato e prodotto.

Gli attori Manuel D’Aleo, anche regista, Ornella Lorenzano, Livia Massimi, Valerio Lucidi. Coreografie e audio luci: Sara Urdis, Staff tecnico, scenografie e presentazione: Donatella Marucci e Claudio D’Aleo.