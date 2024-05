Teatro di Roma: al via la nuova stagione • Terzo Binario News

“Il teatro è cultura e identità, strumento attraverso il quale dare forza alla nostra democrazia, attraverso la riflessione intellettuale che l’arte accende in tutti noi. Lo Stabile di Roma ha sempre avuto questa funzione, è un presidio civile, e la trasformazione in Fondazione e la direzione di Luca De Fusco rafforzano ulteriormente questa missione, come rivela il ricco programma che oggi presentiamo, e al quale plaudo, facendo i miei complimenti al direttore a tutta l’organizzazione”. Così Simona Baldassarre, assessore alla Cultura, in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione dei teatri Argentina, India e Torlonia, svoltasi al Teatro Argentina.

“È arduo elencare tutte le opere significative di questa programmazione, dai classici alla sperimentazione, o citare tutte le partnership e i progetti importanti che vedranno lo Stabile al centro. La cosa essenziale è sottolineare che questo teatro è sempre più un sistema aperto e in sinergia per la cultura e il nostro territorio. Roma è caput mundi anche delle arti e del teatro, grazie a un investimento sulle politiche culturali significativo da parte degli Enti territoriali. La Regione Lazio è al fianco di questa istituzione, perché siamo consapevoli che si tratta di un asset strategico”, conclude l’assessore.

“È un cartellone di qualità, che rispetta e rafforza le diverse identità dei vari teatri che sono riuniti in seno alla Fondazione: quella più classica dell’Argentina, quella più orientata alla sperimentazione dell’India e quella più per le famiglie del Torlonia. È particolarmente interessante poi, in prospettiva della futura riapertura del rinnovato Teatro Valle, il Progetto Teatro Valle, un lavoro sul materiale d’archivio di trecento anni di spettacoli, che produrrà mostre, iniziative e incontri. Ci sarà l’omaggio ai grandi artisti, da Eleonora Duse a Eduardo Scarpetta da Pirandello ai De Filippo, alle stagioni che hanno visto nascere proprio al Valle il Teatro Stabile della Città di Roma.” Così l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. “Ci saranno poi – ha aggiunto – iniziative per coinvolgere le nuove generazioni con incontri con le scuole, laboratori e corsi e poi, solo per citare qualche esempio, una card per under 35 che prevede abbonamenti a costi ridotti e la TdR Card Première, dedicata agli studenti delle Università, delle Accademie e delle Scuole di teatro. Tutti elementi che rafforzano la caratteristica di forte connessione con la città e di apertura alla partecipazione del pubblico del Teatro di Roma che a breve vedrà completata la sua nuova governance duale alla quale abbiamo lavorato nei mesi scorsi e che darà alla Fondazione il suo assetto definitivo”, ha concluso Gotor.

“200 biglietti gratuiti per la nuova stagione del Teatro di Roma per gli anziani protagonisti del concorso di poesie ‘Gli Anni Inversi’ promosso dall’Assemblea Capitolina. E’ il frutto di un accordo che abbiamo sottoscritto con Fondazione Teatro di Roma e Assessorato alla cultura che ringrazio per il prezioso supporto e per aver accolto la nostra proposta”. Ad annunciarlo in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

“Apriamo dunque la cultura e l’arte a tutte le fasce sociali con una iniziativa dedicata in particolar modo ai Centri Anziani di Roma. Sono orgogliosa che sia stata ufficializzata proprio in occasione della presentazione del cartellone 2024-25 dei Teatri India, Argentina e Torlonia che si prevede ricco di spettacoli e di appuntamenti”.