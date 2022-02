Lo spettacolo “Divina”, rilettura della COmmedia Dantesca pensata per i giovani, era previsto in pomeridiana domani domenica 19 febbraio, ma per l’imndisposizione di alcuni attori l’appuntamento è saltato. Sarà cura degli organizzatori e della direzione del teatro Claudio di informare quando sarà rappresentato.

