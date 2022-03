Teatro, alla Sala Gassman Sparacino interpreta gli stralunati testi di Bergonzoni - Terzo Binario News

Alessandro Sparacino, attore della Blue in the Face, tornerà sul palco del Nuovo Sala Gassman venerdì 11 marzo alle ore 21 con uno spettacolo che si preannuncia imperdibile: “Tutto sul Nulla”, da lui scritto e diretto.

Sparacino rende omaggio ad Alessandro Bergonzoni. Che, nei suoi spettacoli, alla bravura di confezionarsi addosso un copione che rispetti i dogmi della forma e del contenuto e che, nel contempo, assicuri il successo anche per le sue implicazioni culturali, aggiunge, una sapienza inusitata, fatta di “Tutto e di Nulla”, che invita lo spettatore a salire su un treno per un viaggio fantastico attraverso il mai abbastanza esplorato continente della parola.



“Tutto sul Nulla” è un viaggio nel quale lo spettatore è portato a perdersi – per poi ritrovarsi! – sulle accidentate piste degli esercizi verbali, dei giochi strabilianti dei saltimbanchi del linguaggio, dei voli senza rete tra sinonimi veri e inventati, tra assonanze, verbi, attributi e avverbi scritturati per essere al servizio esclusivo dell’autore e per “significare” quindi solo ciò che egli vuole. Da qui i calembours, i raffinati giochi di parole, le improvvise deviazioni che volutamente non consentono di giungere alle logiche conclusioni, imprevisti spiazzamenti che mettono a dura prova il senso comune dello spettatore ma che, appena decodificati, lo inducono al puro divertimento, alla risata schietta, priva delle implicazioni legate agli accadimenti di norma previsti in copione.

Questo spettacolo, nato come collage di alcuni dei più noti testi di Bergonzoni, vuol dare allo spettatore il brivido di un volo cieco, di un salto nell’immenso buio del non-sense, quasi con la consapevolezza e lo stupore, di trovarsi davanti all’ignoto. Lo scarico della tensione, dovuto all’impegno di seguire l’arzigogolo per non perderne le tracce e smarrirsi, farà assaporare il gusto di una proposta teatrale fatta per indurre alla riflessione (forse) e all’esercizio intellettuale del

divertirsi (sicuramente)…Il che, di questi tempi, non guasta!”

