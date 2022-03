Teatro, alla Sala Gassman di Civitavecchia domenica "Le donne del commendatore" - Terzo Binario News

Il sipario del Teatro Nuovo Sala Gassman domenica 27 marzo alle ore 19 si

aprirà su uno spettacolo definito irresistibile e imperdibile: “Le donne

del Commendatore” scritto e interpretato da Stefania Ventura per la

regia di Gino Matrunola.

Nel testo teatrale si focalizzano i personaggi femminili dei copioni

scritti da Eduardo Scarpetta nei primi del ‘900 fino ad arrivare alle

donne degli anni ’40/‘50 dei Fratelli De Filippo (Titina, Peppino;

Eduardo). La scrittura prende spunto da “L’amico di papà di Scarpetta –

Quaranta ma non li dimostra” di Peppino De Filippo, “Ma c’è papà” di

Titina e Peppino De Filippo, “La fortuna di nascere a Napoli” di Luigi

De Filippo e “Natale in casa Cupiello” di Edoardo De Filippo.

A condurre il gioco / dialogo immaginifico è un bizzarro personaggio

femminile napoletano degli anni ‘80 (ragazza dei bassi che aspira al

successo mediatico), creato dalla penna dell’ultimo erede della dinastia

Scarpetta / De Filippo: Luigi De Filippo. Nel gioco teatrale i

personaggi fuoriescono dai loro copioni originali e non parlano più con

le parole dei loro autori, ma in una forma di ribellione, rispetto alla

vita difficile che hanno condotto nei suddetti, raccontano a parole

proprie i loro disagi e come desidererebbero fossero cambiati i finali

delle commedie a cui appartengono.

Prenotazioni al 328 1224154.

Pubblicato venerdì, 25 Marzo 2022 @ 08:05:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA