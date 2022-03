Teatro, al Nuovo Sala Gassman la magia di "Wow" - Terzo Binario News

Un viaggio magico nel mondo dello stupore quello in programma per sabato

2 (alle ore 21) e – in replica – domenica 3 aprile (alle 19) al

Teatro Nuovo Sala Gassman grazie a “WOW”, scritto, diretto e

interpretato da Andrea Romanzi.

“Tale varietà con corpo di ballo è la prima testimonianza attendibile di

una vera e propria esibizione magica. Uno spettacolo costruito al solo

scopo di intrattenere il pubblico attraverso l’arte dell’illusione

risale al 2900 a.C, quando il mago Dedi si esibì per il faraone con un

numero sulla decapitazione. Da quel giorno maghi di ogni provenienza e

cultura hanno a loro volta stupito con effetti magici al medesimo scopo.

WOW è il racconto di una storia millenaria e il suddetto proporrà

illusioni antiche e moderne in maniera del tutto originale. Uno

spettacolo esilarante e coinvolgente, un viaggio magico nel mondo dello

stupore, che vi sorprenderà in ogni sua forma e vi farà soltanto dire:

WOW!

Prenotazioni al 328 1224154