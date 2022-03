Teatro, al "Fara Nume" di Ostia in scena "Rosso Giungla" in ricordo di Giuseppe Daleffe - Terzo Binario News

Il Teatro Fara Nume di Ostia presenta “Rosso Giungla”, i giorni 1 e 2 aprile di sera e il 3 in pomeridiana, in occasione dei 10 anni dell’Associazione Stanza236 aps.

Due anni fa veniva a mancare Giuseppe Daleffe, Maresciallo dell’Aeronautica Militare addetto agli audiovisivi, fotografo delle Frecce Tricolore per molti anni. Giuseppe pur essendo un militare aveva un’animo da artista, era fotografo, musicista e attore di teatro, fu uno dei fondatori dell’Associazione Stanza236 aps e si ammalò durante le prove di “Rosso Giungla” e purtroppo non recitò mai in questa commedia.

In sua memoria abbiamo voluto riproporre questa commediadi Cinzia Berni e Guido Polito con la quale abbiamo vinto numero premi, tra cui Miglior spettacolo al Festival del teatro amatoriale di Ronciglione. Il premio Un giovane per la cultura andrà al figlio di Giuseppe, Alessandro che pur essendo molto giovane ha donato a suo padre le cellule staminale nella speranza di poterlo salvare.

Sta per andare in onda la nuova puntata di Abbandonati, ma per Simona Sarno, la famosa conduttrice non sarà una puntata come tutte le altre! Per colpa dell’ultima ruota del carro, un equivoco innescherà una situazione inaspettata portando alla luce tradimenti, cinismo e tanto opportunismo perché la popolarita’ è tutto!

Il giorno 3 aprile alla fine dello spettacolo, per il 10′ anniversario della Stanza236, consegneremo il premio in memoria del nostro Giuseppe Daleffe ‘Un giovane per la cultura’. Parte dell’,incasso detratte le spese, sarà devoluto ogni anno ad un giovane che abbia compiuto azioni meritevoli, il premio potrà essere utilizzato per qualsiasi iniziativa culturale a cui il giovane voglia avvicinarsi o approfondire.

Interpreti in ordine alfabetico: Ciro Maneri, Loretana Paesano, Simonetta Schiena, Mauro Sorbelli, Patrizia Valeau, Cristina Valeri. Regia di Cristina Valeri