Teatro, al Claudio di Tolfa la Giornata della Commedia dell'Arte si celebra con "Le nozze di Arlecchino" • Terzo Binario News

Lo spettacolo a firma di Mario Gallo in scena domenica alle 17.30

Una vera chicca quella che propone il cartellone del teatro Claudio di Tolfa per domenica 5 febbraio, alle 17,30: si tratta de “Le Nozze di Arlecchino“, atto unico tra Mimo, Clown e Commedia dell’Arte prodotto da Teatro ricerche, proposto nel cartellone dall’associazione “Il Barsolo” col sostegno del Comune di Tolfa, nell’ambito della “Giornata Mondiale della Commedia dell’Arte”.

Lo spettacolo, che ha più di trecento repliche in tutto il mondo, esamina in modo ironico e comico la relazione di coppia, non solo come una lotta tra le due maschere demoniache ma anche come conflitto all’interno del gioco di coppia uomo-donna dove le differenze, le attrazioni, le tensioni, la sfida e i conflitti creano un contrasto atavico per preservare la propria identità personale mentre cercano di scambiarla con l’altro. Questo canovaccio moderno è ispirato a una fiaba della letteratura francese del XIII secolo che tratta i riti nuziali, in cui Arlecchino si sposa con la Fata Morgana.

La fusione di differenti linguaggi, come il Mimo, il Clown e la Commedia dell’Arte, tra silenzio e rumore, stimola la Compagnia a ricercare forme ed elementi che rispecchiano sia le tradizioni che l’innovazione della Commedia dell’Arte. Lo spettacolo è un’esperienza teatrale. Grazie alla maschera (oggetto) e al trucco, il pubblico viene portato immediatamente nel mondo della fantasia: il teatro dei sogni. “Le Nozze di Arlecchino” si adatta e, dove possibile, coinvolge attori, cantanti e musicisti della zona che lo ospita. Dando vita a una nuova edizione come quella recente nell’Istituto Italiano di Cultura a Montevideo in Uruguay.

I costumi, le maschere e la regia sono di Mario Gallo – conosciuto a Tolfa per una sua interessantissima mostra portata in paese l’estate scorsa – che andrà in scena con Magda Andrè, straordinaria attrice dal temperamento creativo multidisciplinare; a coadiuvare la regia Cristiano Leopardi, che ha anche creato il disegno luci. Le foto di scena sono di Jonathan L’Epée Urbani. La performance è promossa e organizzata dal SAT, un’associazione che è stata riconosciuta come ONG Consulente UNESCO per la Convenzione sul Patrimonio Culturale Immateriale, che da 14 anni promuove e preserva nei cinque continenti le tradizioni teatrali del nostro paese.