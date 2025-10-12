Teatro a Civitavecchia: Vicolo OFF, il nuovo cartellone teatrale appassiona e coinvolge • Terzo Binario News

Sabato 4 e domenica 5 ottobre Vicolo Cechov, Scuola Nazionale di Improvvisazione e Teatro, ha inaugurato il suo nuovo Teatro: il Vicolo OFF.

Le due repliche del “Catch Imprò”, uno degli spettacoli di improvvisazione più amati in città, hanno coinvolto e appassionato il pubblico in sala. A convincere è soprattutto il formato “Fight Club”, sempre divertente e coinvolgente per il pubblico e per gli attori.

Sul palco Fabio Astolfi, Davide Colapicchioni, Federica Mola, Fabio Pallassini, Valeria Sgamma e Bernard Veronesi.

Il Vicolo OFF è un nuovo teatro che offre alla città un cartellone tutto da scoprire. Uno spazio che, con i suoi 35 posti, si ispira alle piccole realtà off della capitale che, riducendo lo spazio tra l’opera e lo spettatore, creano un’atmosfera intima e calda donando un’esperienza ancora più coinvolgente ed emozionante.

Un marchio di fabbrica di grande successo nella Capitale che Vicolo Cechov ha voluto portare e ricreare anche a Civitavecchia con il suo Vicolo OFF. Una scelta vincente visto che il primo spettacolo della stagione ha fatto registrare un doppio sold out nel week-end.

“Saranno aperte per tutto il mese di Ottobre le iscrizioni ai corsi di improvvisazione e teatro di testo – hanno affermato i direttori artistici Roberto Rotondo e Fabio Astolfi che invitano tutti i cittadini di qualsiasi età a provare ricordando che la prima prova è sempre gratuita – Anche attraverso il Vicolo OFF vogliamo farci conoscere e far crescere una comunità che possa diventare uno spazio di crescita interiore, collettività, arte e un luogo di scambio ed incontro. Siamo entusiasti della grande partecipazione del pubblico e di aver dato vita ad un nuovo teatro a Civitavecchia”.