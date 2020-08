Teatro a Cerveteri, arriva Antonello Costa con ‘È meglio che faccia da solo’ - Terzo Binario News

Lo spettacolo comico in programma il giorno di Ferragosto al Parco della Legnara con inizio alle 21,30

Sabato 15 agosto al Parco della Legnara lo spettacolo ‘È meglio che faccia da solo’. Ingresso gratuito istrionico, travolgente, camaleontico. Da oltre 30anni è mattatore assoluto della scena del teatro e della comicità. Uno show tutto nuovo in cui il comico siciliano porterà in scena macchiette e personaggi che lo hanno reso famoso al grande pubblico.

Lo zio siculo Don Antonino, Sergio il cugino esaurito, Rocco il lookmaker gay, Tony Fasano figlio degli anni 70, Mc Adelio rapper con la zeppola, Raffaello Piombo il cugino calabrese di Tiziano Ferro, il Karacose, il Kitmancula famosa danza russa e il Salsero. Il tutto intervallato dal corpo di ballo e dai numeri musicali, biglietto da visita dell’originalità di Antonello, come Chaplin – Jackson, Totò break, L’infermiera e le nuove macchiette e personaggi dall’ultimo spettacolo teatrale ‘Mastercost lo spettacolo è servito’.

“Un altro grande personaggio del panorama artistico italiano è pronto a riempire la nostra arena spettacolo della Legnara – ha dichiarato l’assessora alle Politiche culturali del Comune di Cerveteri, Federica Battafarano – uno show per tutta la famiglia, coinvolgente, per trascorrere una serata spensierata e diversa nel nostro Centro Storico”.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito. Nel rispetto delle normative anti Covid attualmente vigenti, saremo però costretti come di consueto a limitare gli ingressi. Sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina protettiva dall’entrata del Parco fino al raggiungimento del proprio posto a sedere. “Uno spettacolo da non perdere assolutamente – ha commentato ancora Battafarano – che chiude così la prima parte del programma del mese di agosto. Nei prossimi giorni, annunceremo gli spettacoli in programma fino alla fine del mese, un programma come sempre variegato e per tutti i gusti”.