Teatro, 1984 di Orwell da Londra e Broadway sarà al Traiano di Civitavecchia • Terzo Binario News

Acclamato dalla critica e dal pubblico a Londra e a Broadway, il nuovo adattamento di Robert Icke e Ducan Macmillan del romanzo di George Orwell 1984, sarà in scena il 9 e 10 dicembre al Teatro Traiano grazie alla storica collaborazione tra il Comune di Civitavecchia e ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

Il capolavoro orwelliano, ormai un classico contemporaneo, è diventato nel tempo il prototipo di ogni utopia negativa ed è probabilmente la rappresentazione più forte di ogni totalitarismo, oltre che uno dei libri più letti e amati della storia. Nella visione onirica e innovativa di Icke e Macmillan, 1984 mantiene intatta –

ancora oggi – tutta la sua sconvolgente attualità e si trasforma in un vero e proprio tour de force spettacolare, a metà fra thriller, storia romantica, grande letteratura e romanzo noir. La nuova, ambiziosa produzione di

Federica Luna Vincenti per Goldenart Production vuole cristallizzare un approccio nuovo e originale al mezzo teatrale: un progetto trasversale, di ampio respiro e fortemente ambizioso, in piena corrispondenza con il gusto e la grandezza delle maggiori produzioni internazionali. Sotto la guida del regista Giancarlo Nicoletti (Premio Franco Enriquez 2023), una compagnia di talenti di prim’ordine, con protagonisti Giancarlo Commare, Violante Placido e Ninni Bruschetta, insieme a una scenografia imponente firmata da Alessandro Chiti, che si avvale di videoproiezioni, telecamere a circuito chiuso ed effetti speciali, completati dal disegno video visionario di Alessandro Papa, dagli iconici costumi di Paola Marchesin e dalle suggestive luci di Giuseppe Filipponio. Le musiche originali composte del duo Oragravity completano una produzione di grande spettacolo dal vivo e a fortissimo impatto sul pubblico, per raccontare un modern

classic della letteratura in maniera innovativa, coinvolgente e inaspettata.

1984 racconta di un gruppo di storici che, nel 2050, scoprono il diario del compagno 6709, Winston Smith, scritto appunto nel 1984, anno in cui il mondo è diviso in tre superstati in guerra fra loro: Oceania, Eurasia ed Estasia. L’Oceania, la cui capitale è Londra, è governata dal Grande Fratello, che tutto vede e tutto sa. I

suoi occhi sono le telecamere che spiano di continuo nelle case, il suo braccio la Polizia del pensiero che interviene al minimo sospetto. Tutto è permesso, non c’è legge scritta. Niente, apparentemente, è proibito. Tranne pensare. Tranne amare. Tranne divertirsi. Insomma: tranne vivere, se non secondo i dettami del

Grande Fratello. Perfino i bambini sono diventati spie e così sono chiamati; la guerra è permanente, non importa contro quale nemico, e i teleschermi, insieme alle videocamere, controllano tutti. Winston, che ha acquistato un diario clandestino, è pronto a mettere a rischio la propria sopravvivenza quando si innamora di Julia, in un mondo in cui l’amore è proibito. Il libero pensiero della coppia, la loro presa di coscienza della verità del loro tempo e il desiderio di conservare un granello di umanità li porteranno sull’orlo del baratro.

Violante Placido, Ninni Bruschetta e con Woody Neri

1984

di George Orwell

un nuovo adattamento di Robert Icke e Duncan Macmillan

con Silvio Laviano, Brunella Platania, Salvatore Rancatore, Gianluigi Rodrigues, Chiara Sacco

scene Alessandro Chiti

musiche Oragravity

costumi Paola Marchesin

disegno video Alessandro Papa

disegno luci Giuseppe Filipponio

regia Giancarlo Nicoletti

produzione Goldenart

Orario spettacoli: sabato ore 21 / domenica ore 17

Biglietti:

intero ridotto

Poltronissima: euro 27,00 + 2,00 prev. euro 25,00 + 2,00 prev.

Poltrona: euro 25,00 + 2,00 prev. euro 23,00 + 2,00 prev.

Galleria: euro 22,00 + 1,50 prev. euro 20,00 + 1,50 prev.

Balconata: euro 18,00 + 1,50 prev. euro 16,00 + 1,50 prev.

Biglietto Cambio Turno: euro 5,00

Acquisto biglietti anche su ticketone

TEATRO COMUNALE TRAIANO Corso Centocelle 1 – 00053 Civitavecchia

tel. 0766 370011

botteghino@teatrotraianocivitavecchia.it

www.teatrotraianocivitavecchia.it

www.atcllazio.it

botteghino: dal martedì al sabato orari 9.00 -13.00 / 15.00 – 19.00

Apertura in caso di spettacolo: domenica e festivi 16.00 – 17.30