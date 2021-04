Tavolo del Lavoro Civitavecchia, Tedesco: "Nuovo incontro alla presenza delle associazioni datoriali" - Terzo Binario News

“La partecipazione dell’assessore regionale Lombardi ha consentito al Tavolo del lavoro di procedere, con un’audizione che non era stato possibile avere nell’ultima conference call.

Abbiamo compiuto un altro passo importante verso la definizione del quadro sullo sviluppo futuro di Civitavecchia, come d’altronde richiesto dalle organizzazioni sindacali. Come è noto, stiamo procedendo per fasi snelle e quindi ci siamo aggiornati.

Nei prossimi giorni daremo corso ad un nuovo incontro, alla presenza delle associazioni datoriali”. Questo quanto comunica il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, in merito all’esito della riunione odierna del Tavolo del Lavoro.