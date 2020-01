Tarquinia, visitate 106 persone per lo screening gratuito del glaucoma organizzato da World Medical Aid - Terzo Binario News

Sono state 106 le persone visitate nella giornata di screening gratuito del glaucoma organizzata da World Medical Aid il 26 gennaio, al centro anziani di Tarquinia, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

“Un’iniziativa pensata e realizzata per la prevenzione dal glaucoma – sottolinea l’associazione -. La patologia non dà sintomi fino agli stadi tardivi ed è tra le prime cause di cecità irreversibile. Per questo motivo, durante gli screening, invitiamo le persone a fare visite periodiche per prendersi cura dei loro occhi”. Delle 106 persone visitate, il 19% è stato rimandato al proprio medico di base, per patologie oculistiche che non sapevano di avere.

“A questa giornata, la prima del 2020, ne seguiranno altre nei prossimi mesi a Tarquinia e in vari comuni della nostra provincia – conclude World medical aid –. Un ringraziamento va al centro anziani, nella figura del presidente Carlo Meraviglia, e all’azienda Enovip. Il loro sostegno ci ha dato la possibilità di acquistare e inaugurare un nuovo tonometro a soffio, in sostituzione di quello rotto. E un grazie va ai volontari che hanno dedicato la loro domenica all’iniziativa: Andrea Andreani, Volfango Viola, Angelo Paladini, Claudio Bondi, Orietta Sterrantino, Alessandra Sissia e Nicola Lorusso”.