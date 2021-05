Tarquinia vede la "Flower bomb challenge" e rilancia: le iniziative per supportare l'idea di Slow Food - Terzo Binario News

Custodi della biodiversità, piccoli fondamentali tasselli per l’agricoltura, così importanti per l’ecosistema da garantire la riproduzione dell’80% delle piante selvatiche e del 75% delle nostre colture: le api svolgono un ruolo fondamentale per il pianeta, eppure la progressiva scomparsa di fiori e aree verdi ne mette sempre più a rischio esistenza e diffusione.

Così, il 20 maggio, Giornata mondiale delle api, Slow Food ha lanciato un’idea e Tarquinia, a modo suo e tramite alcune sue aziende, è pronta a rispondere.L’idea della Flower bomb challenge è quella di realizzare bombe di fiori mescolando semi di fiori selvatici e locali, argilla e terra, per poi spargerle in giro, dai giardini ai parchi, insomma dove ci sia terra per farle crescere: un evento ideato da Slow Food con Tarquinia che, però, va anche oltre: dalla spinta di Namo Ristobottega, riferimento dell’Alleanza dei Cuochi Slow Food della Condotta Costa della Maremma Laziale, in collaborazione con Apicoltura Ercolani, Piante del Vivaio 98,3, Mirtilli e Merletti e lextra.news, parte infatti oggi un’iniziativa di sensibilizzazione che si estenderà per tutta l’estate. Interviste, video, contributi di vario tipo sull’importanza del ruolo delle api e del lavoro ad esse connesso, spaziando dall’aspetto naturalistico a quello culinario.

Il tutto, per preparare un evento di fine estate, quando in una passeggiata di gruppo tanti concittadini armati di “bombe di fiori” vivranno – simbolicamente, ma non solo – un momento di impegno per la tutela di un insetto così importante.

Qualsiasi cittadino, associazione o realtà che voglia dare il suo contributo in termini di idee o competenze, o che semplicemente voglia aiutare a condividere e spargere la voce sul tema è, naturalmente, ben accetta. Per tutta l’estate a Tarquinia ci si preparerà a un bombardamento di fiori!