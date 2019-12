Tarquinia, tombola solidale al Sacconi - Terzo Binario News

Tombola solidale dell’Ic “Ettore Sacconi” di Tarquinia. “Vincono” SuperAbile Viterbo Aps, la Cri Tarquinia e le suore Benedettine. Saranno destinati a loro i fondi raccolti con la tombola organizzata dall’istituto, che si è svolta il 20 dicembre con la partecipazione di tutte le classi delle medie.

La decisione di sostenere queste tre importanti realtà è stata deliberata all’unanimità dal consiglio d’istituto che si è tenuto il pomeriggio del 20 dicembre, con il duplice obiettivo di fare qualcosa di concreto a favore di chi opera nel volontariato e sostiene le iniziative della scuola e di promuovere la solidarietà tra gli studenti, con un gioco tradizionale delle feste di Natale come la tombola. SuperAbile Viterbo Aps, di cui è presidente Alfredo Boldorini, è un’associazione che coniuga lo sport alla disabilità e che ha avviato con l’Ic “Ettore Sacconi” un progetto educativo con il coinvolgimento dei ragazzi in incontri di sensibilizzazione su temi importanti quali l’inclusione e la disabilità. La Cri Tarquinia svolge un’intensa attività di volontariato sul territorio e collabora con l’Ic “Ettore Sacconi”, organizzando corsi di formazione per i docenti, gli impiegati amministrativi e i ragazzi. Le suore Benedettine ospitano le attività degli studenti dell’Ic “Ettore Sacconi” che partecipano a progetti culturali.