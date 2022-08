Tarquinia, si sposta a sabato la visita notturna a Etruscopolis • Terzo Binario News

In occasione del weekend di Ferragosto l’evento settimanale a tema etrusco in programma ad Etruscopolis si sposta a Sabato.

E’ infatti previsto per Sabato 13 (e non Venerdì come al solito) l’appuntamento notturno alla scoperta del parco sotterraneo di oltre 15.000 mq ricavato in un’antica cava di macco.

L’inizio è sempre per le 21:30 e sarà all’insegna di luci soffuse, ombre e candele, che esalteranno in maniera affascinante le varie offerte del parco didattico, dal museo di opere del compianto artista Omero Bordo alle riproduzioni delle tombe, dall’antica città etrusca alle scene di vita dei nostri avi.

Si tratta di visite guidate ricche ed immersive, che oltre ad illustrare la creazione di Omero mostrano in una veste particolarmente emozionante l’imponente cava di macco sotterranea, facendo scoprire ai visitatori un ambiente inaspettato e ricco di fascino.

Per informazioni è attivo il numero 3331094455 o gli altri recapiti presenti sul sito etruscopolis.com.