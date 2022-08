Tarquinia pronta alle sue notti DiVine, tutto quello che c'è da sapere • Terzo Binario News

Durante la manifestazione la Pro Loco terrà il suo ufficio in via Garibaldi 19 aperto al pubblico

Tarquinia e le sue notti DiVine: manca poco, praticamente solo il taglio del nastro, per l’avvio dell’edizione 2022 del DiVino Etrusco. Da venerdì 19 agosto il centro storico della città tirrenica torna a ospitare una delle feste più amate della Tuscia, costruita attorno al vino ma cresciuta sovrapponendo in modo armonico e stimolante arte, cultura, spettacolo e divertimento.

Un appuntamento, quello di quest’anno, che stabilisce un primato e presenta qualche sfiziosa novità. Innanzitutto, sarà l’edizione con il più alto numero di aziende – e di conseguenza di vini – mai proposto, con un totale di 76 prodotti a disposizione dei visitatori nelle sei giornate “classiche”, da venerdì 19 a domenica 21 e da giovedì 25 a domenica 27 agosto: il ticket giornaliero che in quelle serate permetterà di degustare tutti i vini a disposizione dei visitatori costa € 18,00, calice e tracolla inclusi, in alternativa ticket 3 assaggi a € 8,00 (calice e tracolla inclusi) con ticket ricarica 3 assaggi a € 5,00.

La novità è rappresentata dalle due serate di lunedì 22 e martedì 23 agosto, rispettivamente “Affinità Etrusche”, con un gemellaggio enogastronomico di Tarquinia con Volterra, e “Notte in Bianco – DiVin Tarquinia e Saldi Divini”, serata dedicata ai vini tarquiniesi. Per entrambi gli appuntamenti, ticket a € 10,00, calice e tracolla inclusi.

I desk per l’acquisto dei ticket saranno in piazza Cavour e piazza Matteotti e apriranno in ogni giorno dell’evento alle 19, il via agli assaggi dalle 20, con chiusura variabile in base alle diverse giornate.

Enorme la proposta di street food da parte delle attività ristorative sul percorso, così come ampia e variegata è la programmazione di spettacoli musicali e di artisti di strada, mostre, show cooking, degustazioni guidate e incontri culturali.

Per i visitatori, allestita un’area parcheggio gratuita in via Le Rose, con servizio navetta verso il centro storico dalle 19 sino alla chiusura dell’evento.

Il DiVino Etrusco è organizzato dal Comune di Tarquinia con il sostegno della Regione Lazio, dell’Arsial, della Provincia di Viterbo, della Camera di Commercio e del MiC – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia.

La Pro loco Tarquinia apre al pubblico la propria sede, al civico 19 di via Giuseppe Garibaldi. Lo farà dal 19 al 21 agosto e dal 25 al 27 agosto, per il DiVino Etrusco, la rassegna enogastronomica che scandirà la parte finale dell’estate della cittadina tirrenica. “Saremo presenti nelle ore serali con l’obiettivo di far conoscere ancora di più l’associazione e far crescere il numero di soci – affermano dalla Pro loco Tarquinia –. Un maggior numero di soci si trasforma infatti in un numero maggiore di idee che possono contribuire ad aumentare le iniziative di promozione e valorizzazione della città. Sarà anche possibile acquistare il libro “Tarquinia, le 100 meraviglie (+1)” e in omaggio si riceverà il calice della manifestazione”.

Se agosto è sinonimo di vacanze, settembre è il mese della ripartenza in vista dell’autunno. Per l’ultima parte dell’anno la Pro loco Tarquinia sarà impegnata nell’organizzazione di alcune iniziative, tra cui la prima edizione del premio letterario “Spartaco Compagnucci”, dedicato al poeta dialettale tarquiniese e rivolto ai ragazzi delle scuole. “Stiamo prendendo contatti con gli istituti per coinvolgere più studenti possibili – concludono dalla Pro loco Tarquinia -. Siamo ancora in una fase iniziale, ma le premesse sono molto positive”.