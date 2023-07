Tarquinia, “Lo sposo indeciso” conquista tutti • Terzo Binario News

Grande successo per il primo atteso evento cinematografico dell’Arena Lido di Tarquinia, la presentazione del film “Lo sposo indeciso” alla presenza del protagonista Gian Marco Tognazzi e del regista Giorgio Amato; con loro anche le attrici Giulia Gualano e la tarquiniese Valentina Paterna.

Una presenza , quella del cast, molto apprezzata da un pubblico interessato rimasto a porre domande agli artisti al termine della proiezione.

L’attore romano ed il regista e sceneggiatore, tornati nuovamente insieme dopo il successo del film “Il Ministro”, hanno raccontato come è nata l’idea di questa commedia surreale e di come il cinema italiano stia vivendo questo momento storico.

La serata, organizzata dall’amministrazione comunale, è stata utile anche per fare il punto sull’offerta culturale della cittadina balneare. Non a caso la Vice Presidente della Commissione Cultura sport e spettacolo in Regione Lazio, Edy Palazzi ha confermato la disponibilità della Pisana a sostenere le iniziative culturali della nostra città attraverso i bandi regionali che usciranno nei prossimi mesi.

Alla serata hanno preso parte anche l’assessore Alberto Riglietti, la consigliera Stefania Ziccardi, il vice Presidente dell’Università Agraria Alessandro Sacripanti insieme alla presidente del consiglio comunale di Tarquinia Federica Guiducci che ha annunciato, fra gli applausi del pubblico del lido, la prossima riapertura del cinema Etrusco.

“Quello di sabato sera – ha affermato l’assessore allo sviluppo economico, cinema e teatro, Alessia Mancini – è stato sicuramente un momento importante per far crescere un’offerta culturale e cinematografica degna della storia della città di Tarquinia, e di questo mi sento personalmente di ringraziare il sindaco Giulivi, i colleghi dell’amministrazione e l’organizzatore Claudio Storani con cui nelle prossime settimane daremo vita ad altri appuntamenti culturali di qualità”.