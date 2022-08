Tarquinia, iscrizioni aperte per la 10 km del mare: si corre al Lido il 18 settembre • Terzo Binario News

10 km del Mare – Nature Run: via alle iscrizioni! Torna il prossimo 18 settembre a Tarquinia Lido la gara su strada che chiude l’estate del running della Tuscia e da adesso è possibile iscriversi per vivere l’esperienza di correre negli splendidi scenari del Lido e all’interno dell’oasi naturale delle Saline di Tarquinia.



Una vera e propria festa del running, che torna a Tarquinia dopo due anni di sosta forzata e mette a disposizione dei corridori un percorso perfettamente pianeggiante, ottimo per i test, e un’organizzazione ormai consolidata che, come da sempre, gode del supporto di tanti partner, con un occhio di riguardo da quest’anno alla valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali.

Inserita all’interno del circuito Corrintuscia e del neonato Trofeo Lucio Loreti, l’evento – patrocinato dal Comune di Tarquinia – sarà abbinato alla consegna di un trofeo in ricordo del podista e sportivo tarquiniese Franco Guidozzi e ospiterà una tappa del circuito MigliorAbile, con eventi dedicati ai diversamente abili. Nei prossimi giorni, a tal proposito, verrà svelata una bella sorpresa legata al testimonial dell’evento.

La gara è aperta a tutti i tesserati Uisp, Fidal e altri Enti di Promozione Sportiva in possesso del certificato medico agonostico per l’Atletica Leggera (non sono ammesse altre diciture sul certificato). In virtù di apposita polizza assicurativa sottoscritta, la partecipazione è aperta anche ad atleti in possesso del solo certificato medico agonistico per l’Atletica Leggera, anche se non tesserati.

La quota di iscrizione è di € 12,00 con preiscrizione obbligatoria fino alle ore 24 di giovedì 15 settembre 2020, da inviare via mail a segreteria@montaltosport.it. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.

Saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne al traguardo con un insieme di prodotti tipici locali di prestigiose aziende partner dell’evento; premi anche per i primi dieci di categoria – ad esclusione dei tre primi assoluti maschili e femminili – direttamente al termine della gara: sono previste 10 categorie maschili e 4 femminili.