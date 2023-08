Tarquinia, il 9 e 10 agosto doppio appuntamento con l'Etruria Musica Festival • Terzo Binario News

A Santa Maria in Castello Maurizio Baglini e l’Orchestra Filarmonica Giovanile di Civitavecchia

L’Etruria Musica Festival torna a Tarquinia e dopo la parentesi nella cornice del Museo Cerite di Cerveteri si prepara a un doppio appuntamento nella cornice forse più suggestiva del centro storico della città etrusca: mercoledì 9 e giovedì 10 agosto, perciò, la ventesima edizione della rassegna propone due straordinari appuntamenti musicali sul sagrato della Chiesa di Santa Maria in Castello.

Il primo appuntamento, mercoledì 9, alle 21 e 30, vedrà protagonista Maurizio Baglini, pianista visionario, con il gusto per le sfide musicali che porta a Tarquinia la Sinfonia n. 9 op. 125 di Beethoven nella versione per piano solo di Franz Liszt: Baglini – che ha a curriculum esibizioni nei più celebri teatri internazionali – è tra i pochi virtuosi al mondo a eseguire questo capolavoro nella trascendentale trascrizione pianistica del compositore ungherese e nel 2020 ha superato la cifra record di

cento esecuzioni dal vivo di questo capolavoro per tastiera.

Giovedì 10 agosto, invece, a Santa Maria in Castello arriva l’Orchestra Filarmonica Giovanile di Civitavecchia diretta da Riccardo Schioppa con la chitarra solista di Angelo Colone, in un programma che spazia da Rossini a Rodrigo sino a Haydn. Anche in questo caso, appuntamento alle 21 e 30.

L’edizione 2023 dell’Etruria Musica Festival è realizzata con il patrocinio del Comune di Tarquinia e del Comune di Cerveteri, con il contributo del Fondo Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori Drammatici dell’INPS, in collaborazione con la prestigiosa società di concerti OCM Orchestra da camera di Mantova ed il Conservatorio “G. Briccialdi” di Terni. L’appuntamento seguente, dopo le due serate dell 9 e 10 agosto, sarà il 23 agosto alle 21 e 30 con Rita Marcotulli al pianoforte e Luciano Biondini alla fisarmonica ancora a Santa Maria in Castello.