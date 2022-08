Tarquinia, "Divin Mangiando" ha il suo vincitore • Terzo Binario News

Il piatto cucinato da Giuseppe Rutigliano ha convinto i giudici della gara gastronomica, a cura della chef Vittoria Tassoni, inserita in DiVino Etrusco

di Cristiana Vallarino

La 16esima edizione di DiVino Etrusco sta attirando nel centro storico di Tarquinia migliaia di persone che poi girano per vicoli e locali degustando e bevendo.

Fra i molti appuntamenti della manifestazione, la gara gastronomica Divin Mangiando, organizzata dalla chef Vittoria Tassoni, che sabato sera ha celebrato la fase finale nel suggestivo abbraccio della chiesa di San Pancrazio.

La mattina i sei cuochi non professionisti si erano cimentati nella preparazione di un piatto, lasciandosi ispirare dai prodotti della “mistery box”. Ovvero una ampia selezione dei prodotti, tutti a km o comunque del territorio laziale, offerti dalle numerose ditte sponsor.

Le pietanze sono state giudicate da un pool di esperti: lo chef Salvo Cravero, l’agronoma e idrosommelier Maria Laura Nespica, l’avvocato Paolo Pirani e il giornalista Stefano Polacchi.

I cuochi al lavoro

La sfida è stata veramente internazionale. Ai fornelli c’erano nonna e nipote ucraine, Nina Molokovych e Diana Yermolenko (coinvolte nella gara dall’associazione “Semi di Pace”) e pure Maria Rojas, colombiana che vive a Roma. Come anche Candida De Amicis. Tarquiniese Simona Blasi. Civitavecchiese di nascita e residente a Tolfa, l’unico cuoco, Giuseppe Rutigliano.

Ed è stato lui a convincere la giuria coi suoi spaghetti ai filetti di pomodoro, cozze, vongole con bisque di gamberi. A Rutigliano – e alle altre partecipanti – in premio il cesto di prelibatezze e pure la targa del Lions Club, consegnata dalla presidente Laura Voccia.

La serata è continuata con lo show cooking di Vittoria Tassoni, affiancata dal vincitore: gli gnocchetti con sugo rosso e cozze sono poi stati offerti ai presenti, accompagnati da un calice di vino bianco, scelto dall’enogastronomo Crlo Zucchetti, e servito da due dei 25 sommelier Fisar impegnati in DiVino Etrusco.

E’ stato davvero interessante ed “inclusivo” vedere come i prodotti tipicamente locali siano stati utilizzati per preparare piatti tipici ucraini o colombiani. Concetto sottolineato durante la premiazione sia dalla presentatrice Teresa che da Vittoria e dai giudici intervenuti.

Lo show cooking finale

Messi a disposizione dei cuochi c’erano prodotti classici – miele, olio Evo, pasta di grani antichi o ortaggi bio -, ma anche delle rarità o delle innovazioni, come le patate viola o oli ed altri estratti dalle rose. O ancora l’aceto ricavato dai kiwi che non vengono commercializzati come frutta.

Alcuni dei rappresentanti delle ditte sponsor hanno parlato prima della premiazione, raccontando delle loro aziende, alcune nate da poco alcune riportate in vita raccogliendo eredità dei nonni altre frutto di esperienze sociali e solidali.

La lista degli sponsor è lunga ma merita di essere riportata, perché, come ha ricordato la chef Vittoria, senza di loro e soprattutto senza il Lions Club, la gara gastronomica, che si ripete già da qualche anno, non sarebbe possibile. Pasta Fanelli, L’Agro del Kiwi Latina, Muscari Tomajoli, Olitar, La Culla di Maggini Giulia, Barucca, Fattorie solidali Alice Nova, Semina, Frantoio Presciuttini, Azienda di Luca di Piero, TeveRiva, Campo delle Rose, Lamponi dei Monti Cimini, Perle della Tuscia, Stefano Coccia Salumificio, Tenuta Sant’Isidoro, Zootecnica Viterbese, Enoteca la Velca, Il Radichino, Nativa, Tescari, Elisir di Lunga Vita, Pasta La Turchina, Terre Giorgini, Ape Velka, Pescheria Francesca, Remax, Villeoroy&Bosh, Forno Lodi Valletrusca, Giovanni Malatini.