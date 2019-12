Tarquinia, concerto a cappella al pub dell'Etruschorus - Terzo Binario News

A Tarquinia verso l’1:00, dopo il concerto “The Magical Wait” tenutosi al teatro comunale Rossella Falk, il coro Etruschorus, diretto dal maestro Maria Laura Santi con musiche arrangiate dal maestro Luca Purchiaroni, con la collaborazione del maestro Andrea Brunori, ha fatto un flash mob natalizio.

Il flash mob, tenutosi in un pub del centro storico, gremito di persone, ha sorpreso il pubblico attirando tutti i presenti. Il coro ha infatti interpretato a sorpresa, a cappella, la canzone “The Little Drummer Boy”. Una iniziativa natalizia che si è sommata alle tante messe in campo dal coro dell’associazione Sound Garden, che nei giorni scorsi ha tenuto una fortunata serie di concerti che hanno portato i coristi ad esibirsi in varie realtà del circondario, accolti sempre da un ottimo successo di pubblico.