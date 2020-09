Tarquinia Calcio, Benedetto Lenzo nuovo presidente - Terzo Binario News

Passaggio di consegne alla guida dell’ASD Tarquinia Calcio: ratificata nei giorni scorsi la nomina di Benedetto Lenzo, che diviene perciò il nuovo presidente della società blu granata. Lenzo raccoglie l’eredità di Marco Bellucci, che dopo la splendida parentesi di queste stagioni con la rinascita del nome del Tarquinia e la conquista della Prima Categoria ha rimesso il proprio mandato.

Una staffetta tra due nomi che hanno già nei decenni scorsi impresso il proprio nome nella storia del calcio dilettantistico cittadino: Benedetto Lenzo, infatti, è già stato il patron di una bella realtà calcistica cittadina – l’Atletico Tarquinia, che negli anni scorsi fu protagonista sui campi della provincia arrivando a festeggiare la vittoria nel campionato di Seconda Categoria – ma soprattutto ha vestito da calciatore la maglia del Tarquinia Calcio, facendo tutta la trafila del settore giovanile sino a debuttare in prima squadra e calcare i campi dell’Eccellenza.

La notizia arriva proprio mentre la prima squadra blu granata, agli ordini di mister Roberto Blasi, ha da qualche giorno avviato la preparazione: nei prossimi giorni il nuovo presidente saluterà i ragazzi e lo staff, mentre la società sta già pensando a un appuntamento ufficiale per celebrare il passaggio di consegne, omaggiare come dovuto il neo patron e ringraziare Marco Bellucci per lo straordinario lavoro svolto.