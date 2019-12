Tarquinia, arriva "La pazzia… conseguenza dell'equivoco" di Annibale Izzo" - Terzo Binario News

Torna a Tarquinia presso il Teatro della Parrocchia Santa Lucia Filippini la compagnia Teatro popolare di Tarquinia con uno spettacolo esilarante “La pazzia … conseguenza dell’equivoco” di Annibale Izzo ispirata al Medico dei pazzi di E. Scarpetta con la Regia dello stesso autore.

Uno spettacolo che è giunto già alla sua 10^ replica in solo 6 mesi dal debutto e che sta dando tante soddisfazioni a tutti i componenti dell’Associazione raccogliendo tanti premi in vari concorsi teatrali regionali ed extra regionali.

Un appuntamento importante sia per la compagnia che per i sostenitori locali che attendevano da tempo questo evento.

Il Teatro popolare di Tarquinia, compagnia pluridecorata con più di 30 anni di attività (Nata il 23/04/1987), ritorna ad esibirsi nella sua cittadina il giorno 5 Gennaio 2020 alle ore 17.00.

Appuntamento da non perdere e risate assicurate.

Considerato il numero limitato dei posti e preferita la prenotazione

INFO : 3387709057 – 3335256968, oppure presso la Parrocchia Di santa Lucia Filippini o qualsiasi componenete della compagnia.