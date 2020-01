Tarquinia, all'Università Agraria incontro sul tema esondazioni - Terzo Binario News

รˆ in programma per giovedรฌ 16 gennaio l’Audizione con la VIII Commissione Consiliare Permanente Agricoltura, Ambiente della ๐—ฅ๐—ฒ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—Ÿ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ, fortemente richiesta ๐—ฑ๐—ฎ๐—น ๐—ฉ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ dell’Universitรก Agraria di Tarquinia ๐—”๐—น๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ผ ๐—ง๐—ผ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ถ ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น ๐—ด๐—ฟ๐˜‚๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ ๐—™๐—ผ๐—ฟ๐˜‡๐—ฎ ๐—–๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ per sollecitare ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ ๐˜๐˜‚๐˜๐—ฒ๐—น๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ฐ๐—ฎ๐—บ๐—ฝ๐—ฎ๐—ด๐—ป๐—ฒ ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ป๐—ผ ๐—ฎ๐—น ๐—™๐—ถ๐˜‚๐—บ๐—ฒ ๐— ๐—ถ๐—ด๐—ป๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฎ๐—ถ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐—ฝ๐—ฎ๐—น๐—ถ ๐—ณ๐—ผ๐˜€๐˜€๐—ถ ๐—ฎ๐—ณ๐—ณ๐—น๐˜‚๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ.

L’audizione, alla quale รจ stato invitato anche il vicesindaco del Comune di Tarquinia Luigi Serafini, segue alle ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ avute sul tema dal vicepresidente Tosoni con l’Assessore regionale ๐— ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ผ ๐—”๐—น๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฟ๐—ถ.

L’intento dell’Audizione del 16 sarร quello di capire, e sollecitare, le eventuali azioni per evitare o limitare, per quanto possibile, le esondazioni: un problema che รจ tornato pesantemente a farsi sentire negli ultimi mesi, con pesanti ricadute sull’agricoltura.