Tarquinia: allenamento con i tecnici del settore tecnico di Coverciano - Terzo Binario News

Prezioso appuntamento di formazione calcistica, sabato mattina, 19 giugno, al campo Liviano Bonelli di Tarquinia, che ha ospitato un allenamento tenuto dai tecnici del settore tecnico di Coverciano.Sul sintetico tarquiniese, grazie al lavoro di mister Luca Arillo, si sono dati appuntamento tanti corsisti del corso UEFA C da Centro, Nord e Sud Italia, provenienti da varie regioni, dalla Sicilia alla Campania, dall’Emilia Romagna alla Calabria all’Umbria oltre a, naturalmente, Lazio e Toscana: un modo anche per far conoscere Tarquinia e le sue bellezze.



Mattatore della giornata, il mister del Settore tecnico di Coverciano Antonio Galasso, che ha proposto tutta una serie di lavori ed esercitazioni sul campo e stimolato riflessioni e ragionamenti sui metodi di crescita tecnica e tattica dei ragazzi.



Il camp è stata una bella opportunità anche per istruttori e giovani calciatori del Tarquinia Calcio: i primi hanno infatti potuto assistere a una lezione di calcio di grande interesse, i secondi sono stati veri e propri protagonisti. È con loro, infatti, che Galasso ha mostrato ai corsisti esercitazioni, correzioni e lavoro tattico. Un bel modo per terminare la stagione ma anche un segnale di come la rinnovata ambizione del Tarquinia Calcio spinga forte verso una crescita qualitativa dei ragazzi, dello staff tecnico e della società in toto, immaginando già il Bonelli come frequente cornice di appuntamenti di questo tipo.