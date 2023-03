Tarquinia, alla sala Sacchetti la Festa della Donna e della Poesia • Terzo Binario News

Il 5, 7 e l’8 marzo, dalle 16,30 al civico 4 di via dell’Archetto, a Tarquinia, la tre giorni dedicata alle celebrazioni delle donne attraverso la poesia organizzata dalla Stas, con il patrocinio del Ministero della Cultura

Il 5, 7 e l’8 marzo torna a Tarquinia la Festa della Donna e della Poesia. La tre giorni dedicata alle celebrazioni delle donne attraverso la poesia è organizzata dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas), con il patrocinio del Ministero della Cultura, ed è curata dalla professoressa Lilia Grazia Tiberi. Giunta alla 25esima edizione, la manifestazione si svolgerà ogni pomeriggio dalle 16,30 alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, e avrà una speciale anteprima il 4 marzo, alle 17, con la premiazione del concorso letterario “Spartaco Compagnucci” promosso dalla Pro loco Tarquinia e dalla Stas, in ricordo del poeta dialettale tarquiniese che aveva più volte partecipato all’iniziativa e dedicato molti componimenti al mondo femminile. La rassegna si aprirà il 5 marzo con “Lui per lei” e “Lei e lui”, che vedrà la donna musa ispiratrice dei poeti, per proseguire il 7 marzo con “Star del passato”, a cura della professoressa Tiberi, e concludersi l’8 marzo con “Poesia al femminile”, l’incontro con poetesse legate a Tarquinia per nascita o cultura, e la presentazione del quaderno di “Poesia femminile”. Ogni incontro, a ingresso libero, sarà allietato da musica, scenette, improvvisazioni. Poetesse e poeti avranno la possibilità di presentare al pubblico le loro composizioni.