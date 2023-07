Tarquinia, al via la mostra dell’artista Daniela Vignati. • Terzo Binario News

Si intitola “La Nostra Realtà”, la mostra dell’artista Daniela Vignati che sarà inaugurata a Tarquinia (VT), domani alle ore 18.30, nella Sala esposizioni “David Herbert Lawrence” in via Umberto I, numero 49.

L’evento è a ingresso libero, ma chi vuole potrà lasciare un’offerta a scopo benefico per sostenere la fondazione di un centro per l’accoglienza delle donne in difficoltà.

La mostra sarà aperta al pubblico fino a lunedì 24 luglio 2023, con orario dalle 18.30 alle 23. L’orario pomeridiano-serale vuole favorire l’afflusso degli appassionati che potranno visitare la mostra nelle ore meno calde della giornata.

Per visitare la mostra in altri orari si può inviare un messaggio al numero 3314614442.