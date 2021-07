Tarip Cerveteri, per Pascucci "agevolazioni da 344mila euro" - Terzo Binario News

Una manovra importantissima a sostegno delle attività commerciali e delle famiglie. Approvate le agevolazioni per un totale di 344mila euro per le esenzioni totali o parziali della TARIP 2021.

L’agevolazione interesserà le utenze non domestiche (negozi, attività di bar e ristorazione, strutture ricettive), e le utenze domestiche trovatesi in difficoltà economiche o segnate da riduzioni del reddito a causa della pandemia da COVID-19

UTENZE NON DOMESTICHE: è previsto l’abbattimento del 100% della tariffa giornaliera relativamente ai giorni di chiusura o sospensione dell’attività. Il benefit è valido anche per quei giorni in cui era consentito solamente il servizio di asporto e domicilio;

STRUTTURE RICETTIVE: agevolazione prevista relativamente ai soli giorni di zona rossa o zona arancione;

UTENZE DOMESTICHE: possono fare richiesta tutti quei nuclei familiari con un reddito ISEE ordinario/corrente NON SUPERIORE a 8265,00 Euro e che siano in regola con i pagamenti relativi il triennio 2016/2019 o che abbiano già predisposto un piano di rateizzazione alla data di scadenza delle domande.

INFO, Ufficio Tributi: 0699552722 – 3294104163 – 3346161162 – 3386234145.

Buon proseguimento di giornata,

Alessio Pascucci