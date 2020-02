Tariffe Siae 2020 per la musica d’ambiente, versamento entro il 29 febbraio: sconti fino al 40% per imprese associate CNA - Terzo Binario News

C’è tempo fino al prossimo 29 febbraio per il pagamento

dell’abbonamento Siae 2020 da parte delle imprese nei cui ambienti viene

diffusa musica durante lo svolgimento dell’attività. Gli associati CNA che

effettueranno il versamento entro tale data, potranno beneficiare della

riduzione delle tariffe fino al 40 per cento, grazie al rinnovo della

convenzione con la Società degli autori ed editori.



Lo ricorda la CNA di Viterbo e Civitavecchia, evidenziando che, rispetto

allo scorso anno, non è stato applicato l’incremento sui prezzi al consumo

rilevato dall’Istat, pertanto le tariffe non subiranno aumenti.

Gli sconti sono rivolti a tutte le categorie: esercizi commerciali e artigiani;

bar, ristoranti, alberghi, villaggi turistici, campeggi e pubblici esercizi

all’interno degli stabilimenti balneari; centri fitness; attività di animazione

sulle spiagge; trattenimenti musicali senza ballo; trasporti.

Per fruire di questo vantaggio, bisogna utilizzare la modulistica a

disposizione presso le sedi della CNA.



E’ bene sapere che dal 1 gennaio 2020 la tariffa sarà determinata

esclusivamente in base alla superficie dell’area di somministrazione del

locale. Non si terrà più conto, dunque, della classificazione.

Info: 0761.2291 o numero verde 800-437744 e uffici territoriali

dell’Associazione. Sito: www.cnaviterbocivitavecchia.it.