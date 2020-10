Tari e aree cimiteriali: cosa succede a Ladispoli - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

La Cassazione con sentenza n. 13740 del 31 maggio 2017 ha stabilito che le aree cimiteriali, in quanto in grado di produrre rifiuti, debbano pagare la Tari. Vediamo come il Comune di Ladispoli operi in merito: il locale cimitero sin dal 2005 è gestito da una ditta che gode, sulla intera area comunale del diritto di superficie.

Tale diritto consiste nella possibilità di edificare in un terreno di proprietà del Comune e di

goderne la proprietà. Con deliberazione della Giunta comunale n. 208 dell’8 ottobre 2018, accolta con un assordante silenzio da parte delle opposizioni, che riporta ”visto che il costo della Tari sulle aree cimiteriali, fino ad oggi, è stato coperto e garantito con i fondi del bilancio comunale ,sic, sia per contenere l’invarianza dei costi dei loculi e dei connessi servizi cimiteriali sia per evitare che il tributo venisse messo a carico, per quota, dei concessionari dei loculi e delle cappelle si decide di imputare a partire dall’anno 2019 tali costi, Tari, all’interno dei costi generali del piano finanziario”.

Strano provvedimento questo in quanto la normativa ministeriale sulla Tari, prevede che sia tenuto al pagamento della tassa chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ,a qualsiasi titolo adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Con questa delibera il costo della Tari del cimitero viene inserito a carico di tutti i cittadini anche di quelli che non possiedono né cappelle né loculi. Non so se tale tassa debba essere posta a carico della ditta che gestisce il cimitero (convenzione 4261 del 2005) o

dei proprietari dei loculi e delle cappelle.

Certo è che tale provvedimento che richiede ai cittadini, oneri in aggiunta non dovuti ,anche se modesti , è illegittimo e dovrà essere annullato.



Gaetano Minasi