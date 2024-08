Tappa dell'Etruria Eco Festival a Cerveteri: in Piazza Santa Maria c’è Matthew Lee, il ‘Genio del Rock’n Roll’ • Terzo Binario News

Appuntamento per domenica 1 settembre con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Opening affidato ai “Frutti di Mario”. Per il suo 18esimo “compleanno”, il Festival diventa itinerante: dopo Cerveteri, toccherà Santa Marinella e Fiumicino. Patrocinato da Città Metropolitana di Roma Capitale, il Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Studio 111

L’Etruria Eco Festival compie 18anni e torna a Cerveteri con una data speciale, all’interno di un tour che lo vedrà toccare anche le città di Santa Marinella e di Fiumicino. Domenica 1 settembre, in Piazza Santa Maria arriva il “Genio del Rock’n Roll”, il genio degli 88 tasti, capace di far ballare senza sosta sui ritmi più travolgenti del rock “danzando” sul pianoforte: fa tappa a Cerveteri Matthew Lee, che dopo il successo dello scorso anno a Campo di Mare, porta il suo tour “The Prince of Rock’n’ Roll – Tour 2024″ nel cuore del Centro Storico di Cerveteri. L’appuntamento è a partire dalle ore 21:00 con un dibattito sul sempre attuale tema dello “Spreco alimentare e la solidarietà”. A seguire l’esibizione della band “I Frutti di Mario” e dalle ore 22:30 spazio al travolgente ritmo della musica di Matthew Lee. L’ingresso è gratuito e consentito fino ad esaurimento posti.

“Dopo una straordinaria 61esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, siamo felici di poter concludere l’estate con una tappa della kermesse che da ben 18anni porta a Cerveteri i più grandi nomi dello spettacolo, l’Etruria Eco Festival – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un’unica ed imperdibile tappa di questo Festival che quest’anno raggiunge un traguardo importante, quello dei 18anni di storia e che per la prima volta sarà itinerante, toccando appunto altri Comuni dell’Etruria e del Litorale a Nord di Roma. Sul palco avremo un grandissimo artista, un musicista di livello straordinario che da tanti anni sta portando la sua musica sui palcoscenici più prestigiosi al mondo e che dopo la grande serata dello scorso anno a Campo di Mare siamo onorati di poter ospitare nuovamente, questa volta nella suggestiva location di Piazza Santa Maria”.

“L’eleganza e la raffinatezza del pianoforte si mescoleranno al travolgente ritmo del rock’n roll – aggiunge il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – Matthew Lee è un artista davvero unico nel suo genere e le sue numerose performance e improvvisazioni che è solito pubblicare sui suoi social sono virali. Dai grandi classici del rock’n roll ad alcune rivisitazioni dei grandi successi italiani, come ‘Fiore di Maggio’, ‘L’Isola che non c’è’ e ‘Nel blu dipinto di blu’, passando per i brani di quelli che sono i suoi idoli, uno su tutti Elvis Presley, sarà uno spettacolo coinvolgente ed adrenalinico”.

“Con l’occasione – conclude il Sindaco Gubetti – ci tengo a fare un ringraziamento alla Città Metropolitana di Roma Capitale e al Consigliere Metropolitano Alessio Pascucci, grazie ai quali Cerveteri avrà la possibilità, anche quest’anno, di veder esibire un grandissimo artista del panorama musicale. Vi aspettiamo a Cerveteri, in Piazza Santa Maria, ad Etruria Eco Festival, con Matthew Lee”.

“Con questa data speciale di Etruria Eco Festival si conclude di fatto la nostra Estate Caerite – ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri Federica Battafarano – una rassegna alla quale la nostra città è estremamente legata, che negli anni è cresciuta sempre di più portando ad esibirsi a Cerveteri artisti di caratura internazionale. Quest’anno, in occasione dei suoi 18anni di storia, un’edizione che per la prima volta vedrà questa kermesse uscire anche dai confini della nostra città, ma che non poteva non partire proprio da Cerveteri. Sarà una grande serata di musica, di riflessioni, con l’apertura dedicata al tema del contrasto allo spreco alimentare”.

Etruria Eco Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Studio 111 ed è patrocinato dal Comune di Cerveteri, dagli altri due Comuni che ospiteranno il Festival e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.