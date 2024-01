Tantissimi appuntamenti al Polo Museale di Santa Marinella • Terzo Binario News

Prenderà avvio venerdì 2 febbraio il programma culturale del Polo Museale, in collaborazione con il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite (GATC ), approvato con delibera dalla Giunta comunale nei giorni scorsi. Un ricco programma che prevede un ciclo di conferenze presso il Museo del Mare e della Navigazione, visite sul territorio, trekking archeologici-naturalistici, presentazione di libri e seminari e corsi di restauro.

“Ripartono le attività divulgative del nostro museo, diretto da Flavio Enei, che in collaborazione con i volontari del Gatc, ha preparato una serie di appuntamenti rivolta al pubblico di appassionati di archeologia e a chi vuole avvicinarsi con curiosità al passato antico del nostro territorio, ricco di reperti e tesori che testimoniano la ricchezza del suo patrimonio storico e culturale-ha dichiarato l’assessorealla cultura, Gino Vinaccia-Fino ad aprile sarà possibile assistere alle conferenze di esperti e archeologi, che illustreranno le nuove scoperte e l’importanza della loro valorizzazione e parleranno anche delle opere di recupero necessarie a riportare alla luce questi tesori. Inoltre il 15 marzo e il 19 aprile saranno presentati nella sala del Museo del Mare due libri, i racconti di Fabrizio Trainito e il romanzo di Simone Tarrone”, ha concluso l’assessore.

“L’Amministrazione Comunale continua l’opera di sostegno alle attività del polo museale e del gruppo dei volontari del Gatc, che non ci stancheremo mai di ringraziare per il prezioso contributo umano offerto per restituirci le importanti testimonianze archeologiche delle popolazioni che vissero nel nostro territorio. La comunità intera deve poter godere delle nuove scoperte e con il Centro visite di Castrum Novum, saremo presto pronti ad accogliere visitatori e turisti”, ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei.

Dello stesso avviso è la consigliera con delega al patrimonio archeologico, storico-monumentale e Castrum Novum, Paola Fratarcangeli. “Apriamo il nuovo anno con un programma sempre molto interessante, che sono certa sarà attrattivo per un pubblico numeroso. Con la primavera, ricominceranno le visite a Castrum Novum, che rappresenta un importante sito per lo sviluppo turistico culturale della nostra città. Invito la cittadinanza ad avvicinarsi alle proposte del nostro Museo e ad apprezzarne il valore e la ricchezza del programma”, ha commentato la consigliera Fratarcangeli.

Ad aprile verranno riaperti gli scavi della città romana di Castrum Novum, dopo la pausa invernale, che ha visto interventi di mantenimento e conservazione dei reperti e dell’intera area. Da questa settimana, intanto, si potrà prendere parte al corso di introduzione al restauro, dove esperti volontari del Gatc terranno lezioni teoriche e pratiche di interventi conservativi per la sistemazione dei reperti di Castrum Novum. Il 14 aprile è prevista un’opera di recupero e ripulitura del santuario etrusco di Punta della Vipera. A breve sarà disponibile la brochure del programma.