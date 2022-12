Tanti appassionati al Cerveteri Padel Academy che ha ospitato Marc Salart Serra • Terzo Binario News

“Decine e decine di padelisti ieri alla Cerveteri Padel Academy si sono messi alla prova sotto la guida tecnica preziosa del maestro internazionale Marc Salart Serra.

Evento riuscito pienamente nonostante il meteo incerto, tutti i giocatori hanno potuto misurare il loro livello di gioco davanti a uno dei tecnici più importanti del panorama padelistico italiano e ascoltarne consigli e insegnamenti durante l’ora spesa in campo.

Seconda data di clinic già fissata per il nuovo anno, Lunedì 9 Gennaio 2023 da mattino fino a tardo pomeriggio Salart tornerà in campo con gli allievi nel club di Via Furbara Sasso, per dare occasione in primis a chi non ha potuto partecipare alla prima giornata visto il sold out registrato in poche ore e per chi magari ha chiesto il bis dell’evento al più presto.

“Abbiamo subito fissato un’altra data con Marc, visto il grande successo registrato nella giornata di ieri, è un grande occasione per tutte le persone che non hanno potuto essere presenti visto il riempimento dei posti con poche ore per la prima data, tutti gli allievi sono usciti dal campo con una visione diversa del nostro sport, lavorare con chi ha esperienza da più di 20 anni nella nostra disciplina è qualcosa di speciale. Consiglio a chiunque voglia bloccare un posto di farlo il prima possibile visto che già siamo a buon punto con le iscrizioni per la seconda clinic” Questo le parole del responsabile tecnico della CPA, Matteo Di Berardino”. Per info e iscrizioni sull’evento 3317638133