Tamponi e vaccinazioni a Ladispoli si spostano alla Casa della Salute - Terzo Binario News

La direzione aziendale della Asl Roma 4 intende esprimere i suoi ringraziamenti all’amministrazione comunale di Ladispoli per il valido sostegno alla campagna vaccinale, in particolar modo per aver messo a disposizione il Centro Anziani di via Trapani per la somministrazione dei vaccini anti Covid.

Ora che il punto vaccinale è in chiusura, l’azienda ricorda che la popolazione di Ladispoli resta coperta sia per i tamponi che per le vaccinazioni con la sede della Casa della Salute, un fulcro già da anni di fondamentale importanza per i cittadini.