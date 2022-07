Tamponi Covid, Flavia propone l'affidamento a due infermieri o abilitati • Terzo Binario News

Flavia Servizi rende noto che, per il servizio test antigenici Covid 19 presso la Farmacia 2, è stata pubblicata una manifestazione di interesse per l’affidamento di incarico a due infermieri o abilitati all’esecuzione dei tamponi antigenici da Covid – 19 e un impiegato amministrativo per la redazione e l’invio telematico dei referti al sistema regionale.

Il servizio avrà durata per un periodo minimo di circa due mesi e comunque sino alla data del 30 settembre 2022.

Gli interessati dovranno presentare domanda a mezzo pec all’indirizzo info@pec.flaviaservizi.it entro il giorno 21 luglio 2022 alle ore 14:30, inviando il relativo modulo di seguito predisposto (all.1 o all.2 a seconda della natura giuridica) debitamente compilato e corredato dagli allegati richiesti.

Per visionare l’avviso e la modulistica www.flaviaservizi.it