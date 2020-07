"Tamponi allo staff e sanificazione locale": chiusura temporanea ristorante a Dragona - Terzo Binario News

“Per tutelare i nostri clienti e il nostro personale addetto abbiamo spontaneamente deciso la chiusura preventiva e temporanea dell’esercizio per 3/4 giorni di via di dragone 113, al fine di permettere l’attuazione di tutte le misure preventive quali:tamponi a tutto lo staff e sanificazione straordinaria di tutto il locale con ditta certificata”. Così, in un post su Facebook, l’Old Wild West di Dragona.

Sui social è stato riferito di aver ricevuto la comunicazione che un addetto “attualmente in cassa integrazione nella propria abitazione, è stato trovato positivo al Covid 19”.

“E’ stata disposta, a seguito di una indagine epidemiologica, la chiusura di una attività di ristorazione a Dragona” aveva comunicato, sabato 18 luglio, Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanità.