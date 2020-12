Tamponi a Santa Marinella presso il centro Riviera - Terzo Binario News

Al Centro Diagnostico Riviera, struttura autorizzata all’esecuzione dei test antigenici rapidi per COVID- 19 secondo l’accordo tra Regione Lazio e le associazioni di categoria, è stato attivato il servizio di esecuzione dei tamponi.

Il servizio sarà momentaneamente disponibile, nel periodo delle festività natalizie, solo nelle giornate di martedì e sabato. A partire da gennaio, per venire incontro alle numerose richieste dei cittadini di Santa Marinella finora costretti a recarsi a Civitavecchia, il servizio verrà svolto tutti i giorni.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile recarsi nel laboratorio in via della Libertà n. 56 dalle ore 08:00 alle ore 13:00 o contattare il numero 0766.533373.