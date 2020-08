Tampone obbligatorio per chi rientra da Croazia, Grecia, Malta e Spagna - Terzo Binario News

Con l’ordinanza anti Covid del 12 agosto 2020 è stata aggiunta la Colombia alla lista dei Paesi per cui è previsto divieto di ingresso e transito

Sarà obbligatorio effettuare il tampone per tutte le persone che rientreranno da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Questo per quanto stabilito dall’ordinanza del 12 agosto 2020 sui controlli anti Covid. Inoltre è stata aggiunta la Colombia alla lista dei Paesi per cui è previsto divieto di ingresso e transito.

Nel dettaglio l’ordinanza ministeriale prevede:

obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo

obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento

In attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. A questo proposito per quanto riguarda la Asl Roma 4 è possibile recarsi con la ricetta del proprio medico di famiglia, tessera sanitaria ed eventuali documenti di viaggio per agevolare il contact tracing presso le tende drive in collocate presso l’ospedale Padre Pio di Bracciano o San Paolo di Civitavecchia. I drive sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 ed il sabato dalle 9 alle 14.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800118800. Per leggere il testo dell’ordinanza: http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp