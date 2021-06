Talenti: sfregiato lo schermo del Cinevillage, "atto codardo e orribile" - Terzo Binario News

“Questa è la sorpresa che abbiamo trovato questa mattina al CineVillage.Durante la notte qualcuno è entrato nel Parco, nell’area che stiamo allestendo per l’arena, sfregiando in questo modo lo schermo. È un atto codardo e orribile. Un danno enorme per noi organizzatori”. Così nella pagina Facebook del Cinevillage.

“Un gesto che ci ferisce profondamente, soprattutto in questo momento. È un insulto contro tutte le persone che, da mesi, lavorano per far tornare il cinema, la cultura e l’intrattenimento nella nostra città, nel nostro quartiere. Dietro ogni serata al Cinevillage c’è un gruppo numeroso di lavoratori: professionisti, grafici, allestitori, tecnici, commerciali, ristoratori, addetti alla vigilanza, addetti alle pulizie, commercianti”.

“Molte di queste persone non lavoravano da mesi. In questo difficile momento, il Cinevillage non è soltanto un luogo dove tornare ad incontrarsi e a fare cultura. Il Cinevillage è una occasione di ripartenza per diversi settori.Questo gesto vigliacco ci ferisce, ma non ci ferma. Piuttosto ci rende ancora più determinati nel portare avanti il nostro progetto, sicuri che non saremo soli.Il calore di tutte le persone che ci seguono e ci sostengono ci dà la forza di continuare per la nostra strada. Ci vediamo al Cinevillage”.

Antonello Aurigemma, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha commentato: “Esprimiamo la nostra ferma condanna nei confronti dell’atto vandalico che ha devastato lo schermo del cinevillage di parco talenti, in terzo municipio. Sono episodi inqualificabili che danneggiano, tra l’altro, un punto di riferimento per la zona. In una fase di ripartenza come quella attuale, siamo, inoltre, particolarmente dispiaciuti e amareggiati poiché tali gesti deprecabili, purtroppo, colpiscono un settore, come quello dell’audiovisivo e dei cinema, che ha già pagato un prezzo altissimo a causa dell’emergenza Covid”.