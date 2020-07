Tajani a Tolfa con Battilocchio e Landi per Anuman, la Foresta delle Idee - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

“Anuman. La Foresta delle idee”. Il nome è preso in prestito dalla città nascosta del Libro della Giungla, la location è il Polo culturale di Tolfa, l’iniziativa l’ha pensata l’onorevole Alessandro Battilocchio che ha organizzato, col supporto dell’amministrazione di Luigi Landi e la presenza dell’onorevole Antonio Tajani, un incontro Under 25 per la giornata di sabato 11 luglio.

“Abbiamo selezionato 70 ragazze e ragazzi under 25dal territorio e molti altri iscritti ci potranno seguire in streaming – spiega Battilocchio -. Avere così tanti giovani al mio fianco mi rende davvero orgoglioso e mi spinge a raddoppiare l’impegno. Una splendida squadra di giovanissimi preparati e motivati si confronterà in tavoli tematici su economia, giustizia, innovazione , comunicazione, geopolitica e presenterà proposte ed idee che saranno importanti anche per la mia azione nei prossimi mesi. Entusiasmo e voglia di fare bene: maniche rimboccate”

L’appuntamento inizia alle 9.40, nella splendida cornice dell’ex convento dei padri Agostiniani in largo XV Marzo 1799. Dopo l’accoglienza e i saluti, alle 11 si parlerà del “Comune del 2020: meccanismi, progetti e sfide”, relatore il sindaco ospite Luigi Landi. Alle 11.30 si discute dei “Fondi Ue 2021/27: opportunità da cogliere, treni da non perdere”, relatore Valerio Valla. Alle 13 pranzo coi prodotti tipici locali. Dalle 14.30 al via i tavoli tematici su Geopolitica del Mediterraneo; Il futuro dei moderati; Giustizia, informazione e social; Economia innovazione e tecnologia. Alle 18 col bus tutti alla Rocca per godere della splendida vista, fare una visita guidata e gustare un aperitivo al tramonto. Alle 20 si ritorna al Polo per i saluti.