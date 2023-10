Tagli del 40 per cento all'assistenza per gli alunni disabili, accade a Roma • Terzo Binario News

Cosa succederà se l’assistenza scolastica a 498 bambini con disabilità subirà tagli fino al 40%?

Se lo chiedono da settimane le mamme del XIV municipio di Roma, che oggi manifestano contro il rischio paventato dalla stessa direzione socio-educativa. È proprio da qui che parte la comunicazione che fa scattare l’allarme: “I fondi previsti e messi a bilancio – si legge – non sono ancora disponibili”.

Il risultato sarebbe la riduzione delle ore di assistenza all’autonomia e all’inclusione da parte di operatori qualificati, i cosiddetti Oepac, a cominciare da lunedì prossimo.

A rassicurare però i tanti genitori e professionisti presenti davanti al XIV municipio è proprio il Campidoglio:

In arrivo – sottolinea Carla Fermariello, presidente della Commissione scuola – un’integrazione al bilancio di un milione e 300 mila euro, che garantirà la continuità del servizio. In giornata sarà messo tutto nero su bianco con una nota, aggiunge Ileana Argentin, Presidente della commissione decentramento. Il diritto all’istruzione di bambini per i quali il futuro è già in salita sarebbe dunque salvo. Almeno per quest’anno scolastico.

