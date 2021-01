Tagli al sociale nel Municipio XIV, Colosimo (FdI)-Patané (Pd): "M5S incapace ad amministrare" - Terzo Binario News

“Il Movimento 5 Stelle ancora una volta non perde l’occasione per dimostrare la propria incapacità e inadeguatezza nel saper amministrare. Questa volta però é stato superato il limite. Apprendere che nel bilancio appena approvato del XIV municipio siano stati tagliati migliaia di euro di fondi destinati ai servizi sociali, e in particolare 309mila a disposizione del Servizio per l’autonomia e l’integrazione della persona disabile (Saish), lascia sgomenti”. È quanto dichiarano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia e del Partito Democratico, Chiara Colosimo e Eugenio Patané.

“Non è ammissibile infatti che venga sacrificato in questo modo il futuro dei più fragili. I consiglieri del Pd hanno sostenuto un atto di FDI chiedendo di stralciare questa parte per favorire un atto ad hoc, magari a prima firma dei 5 Stelle, ma la maggioranza pentastellata non ne ha voluto sapere. Sono stati presentati inoltre dai consigliere Dem e di FDI alcuni atti che chiedevano al Comune quanto meno di concedere le stesse risorse del 2020 ma purtroppo sono stati tutti bocciati dalla maggioranza. Abbiamo avviato un’indagine anche negli altri municipi della Capitale per capire se anche lì siano stati fatti tagli indiscriminati ai servizi sociali. Se così fosse la Sindaca Raggi e tutto gli esponenti grillini dovranno risponderne in prima persona. Sui diritti e la salute dei più fragili non accettiamo compromessi”.