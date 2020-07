Taffo ironia della morte, il libro ‘funebre’ presentato a San Lorenzo - Terzo Binario News

Appuntamento venerdì 17 luglio 2020 al Marmo Bar (dalle 19,30) con il lancio del volume scritto dal social media manager Riccardo Pirrone, famoso per le sue campagne irriverenti

Sarà presentato a Roma presso il Marmo Bar alle 19,30 a San Lorenzo il libro Taffo ironia della morte di Riccardo Pirrone, responsabile marketing e commerciale anche per la Taffo Srl – agenzia funebre – divenuto celebre sui social per il suo modo scanzonato di propagandare l’attività dell’azienda per cui lavora, solitamente avvolta da un’aura di austerità.

Giovedì 16 luglio 2020 il volume (edito da Baldini+Castoldi) uscirà ufficialmente nelle librerie di tutta Italia e in tutti i digital store ma già oggi, a quanto riferisce Carola Assuma Comunicazioni, pur non essendo ancora uscito è già stato il più venduto delle ultime 24 ore su Amazon. Venerdì, 17 luglio, poi, la presentazione al Marmo Bar, con la conduzione dello speaker di Rds Renzo Di Falco, accanto all’autore Riccardo Pirrone, ci sarà Alessandro Taffo Responsabile Marketing e Commerciale della Taffo Srl e la giornalista Giulia Marchina, più altri ospiti noti che hanno collaborato con loro in questi anni.

L’autore, Riccardo Pirrone, è Ceo e digital strategist di KiRweb, agenzia creativa romana. Non è un marketer, non è un pubblicitario, non è un troll, non è un copywriter e non è un imprenditore digitale. Lavora nel web da sempre e da sempre il web non è etichettabile. Conosciuto ai più come il social media manager di Taffo, la più irriverente delle agenzie funebri italiane, oggi segue la comunicazione digital di molte aziende italiane e Ong internazionali. Diventata famosa per le sue campagne irriverenti, grazie al magistrale intervento di Riccardo Pirrone, la Taffo Funeral Services è l’agenzia funebre che è riuscita a catturare grande attenzione sui social e persino a creare un’enorme community di fan, attraverso ad una strategia di comunicazione controcorrente basata sul black humor. Grazie all’intervento di Pirrone da 2000 follower iniziali, ad oggi vanta un seguito di oltre 300mila persone ed ogni post raggiunge milioni di utenti.